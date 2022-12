CdM 2022 – Sénégal: « On peut être fier de nous », Kalidou Koulibaly

Au micro de beIN Sports, ce dimanche soir, après l’élimination en huitièmes de finale contre l’Angleterre, le capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly a mis en avant les accomplissements des siens lors de cette Coupe du monde 2022.

Opposés à l’Angleterre ce dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, les Lions de la Téranga ont totalement été dépassés par leur adversaire, s’inclinant sur le score de 3-0. Henderson, Kane et Saka se sont chargés de briser les rêves des Sénégalais, qui espéraient dépasser les quarts de finale au Qatar. Après le match, malgré la déception de l’élimination, le capitaine Kalidou Koulibaly a préféré revenir sur les bonnes choses accomplies par l’équipe sénégalaise dans ce tournoi organisé au Qatar.

« C’était un match difficile, contre une grande équipe de l’Angleterre. C’est dommage, on a donné 3 buts en contre, on arrivait bien à les contenir. C’est vraiment dommage », a d’abord analysé le défenseur de Chelsea, au micro de beIN SPORTS, dans des propos retranscris par Foot mercato. L’ancien roc du Napoli poursuit: « On a tout donné, l’équipe a donné une bonne image de notre pays, on a fait des bonnes choses. On peut être fier de nous malgré le nombre d’absents qu’on a eus. On va encore grandir, apprendre de nos erreurs et j’espère qu’on sera là dans 4 ans.

« C’était une grande fierté pour moi d’être le capitaine de cette équipe, de ce groupe incroyable. Il n’y a rien à dire sur tout le monde, ils ont tous été au top du début jusqu’à la fin. On a tout donné jusqu’à la fin, mais on a joué contre une grande équipe de l’Angleterre. Merci aux supporters qui sont restés jusqu’à la fin, même si on a pris trois buts, ils sont restés à chanter jusqu’à la fin. Tout ce qu’on a fait, c’était pour eux. Le futur est bon, j’espère.» Désormais Kalidou koulibaly et le Sénégal se tournent vers les qualifications pour la CAN 2023 (reporté en 2024) qui se tiendra en Côte d’Ivoire.