CdM 2022 – Sénégal: Aliou Cissé fier de ses joueurs malgré l’élimination

En conférence de presse, ce dimanche soir, après la défaite du Sénégal contre l’Angleterre (0-3), en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur Aliou Cissé n’a pas voulu se lâcher contre ses joueurs.

Le Sénégal ne réitéra pas l’exploit de 2002 (quart de finaliste au Mondial cette année-là). Opposés à l’Angleterre ce dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, les Lions de la Téranga ont totalement été dépassés par leur adversaire, s’inclinant sur le score de 3-0. Henderson, Kane et Saka se sont chargés de briser les rêves des Sénégalais. Après le match, la déception était évidemment grande dans le camp des champions d’Afrique en titre, et le sélectionneur Aliou Cissé n’a pas voulu enfoncer ses éléments.

«Ce n’était pas un problème d’état d’esprit. Je suis fier de mes garçons. Il faut avouer la supériorité de l’Angleterre. Elle nous a fait reculer. Leur deuxième but nous plombe. Mais c’est surtout le troisième qui nous sort carrément du match. Je loue la mentalité de mon équipe. Ils n’ont pas abandonné et essayé d’avancer malgré tout», a d’abord déclaré le technicien sénégalais en conférence de presse, dans des propos rapportés par Foot mercato.

Il a poursuivi en analysant la physionomie de la rencontre et surtout sur la différence de niveau entre les deux sélections: «une rencontre dure 90 minutes. Nos 30 premières ont été intéressantes. Mais on n’a pas réussi à convertir. C’était une très bonne équipe anglaise, forte dans les duels et l’impact physique. On a été très loin de ce que nous sommes capables de faire. Deux ou trois garçons pouvaient nous aider à plus exister mais il y avait une grande différence entre les deux équipes. Nous avons travaillé des années pour en arriver là. Mais l’Angleterre est 5e au classement FIFA. Et la différence s’est vue.»

Désormais le Sénégal va se tourner vers ses prochains objectifs, notamment la qualification pour la CAN 2023 (reporté en 2024) qui se tiendra en Côte d’Ivoire.