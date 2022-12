CdM 2022: réaction de Lionel Messi après la qualification de l’Argentine pour les quarts de finale

Porté par Lionel Messi, ce samedi soir, l’Argentine s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, en battant l’Australie (2-1). Après la rencontre, la Pulga s’est exprimé sur la prestation de son équipe au micro de L’Equipe.

Dans un duel plus difficile que prévu, L’Argentine est venue à bout de l’Australie sur le score étriqué de 2-1, ce samedi, pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Les Argentins ont pu compter sur un Lionel Messi tout feu tout flamme qui a montré la voie aux siens en ouvrant la marque après la demi-heure de jeu. Une réalisation qui marquait son premier but en phase à élimination directe d’un Mondial le jour de son 1000è match en carrière.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde France - - Pologne Fifa Coupe du Monde Angleterre - - Senegal Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA Fifa Coupe du Monde Cameroun 1 0 Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie 2 3 Suisse

Après la rencontre, au micro de L’Equipe, l’attaquant du PSG était évidemment très heureux. “J’ai appris aujourd’hui que c’était mon 1000e match, je ne le savais pas. Je profite de ces moments, je vis à fond tout ce que nous sommes en train de traverser, et je suis très heureux d’avoir accompli ce petit pas de plus vers notre objectif. C’était un match très difficile, et on le savait. Nous avions joué seulement trois jours plus tôt et nous n’avons pas eu le temps de beaucoup nous reposer. Nous étions un peu inquiets là-dessus, mais nous avons tenu même si nous avons souffert à la fin. Maintenant, un nouveau match compliqué nous attend. Ils chercheront à ne pas nous laisser le ballon. Mais c’est la Coupe du monde, les matches vont devenir de plus en plus relevés« , a-t-il expliqué.

Lionel Messi s’est ensuite livré sur ses émotions au moment de fêter cette victoire avec les supporters: “Ce sont des émotions incroyables de pouvoir partager ce bonheur avec eux. Ils sont là à chaque match, ils nous encouragent tout le temps et on sait que les gens en Argentine sont aussi derrière nous, même s’ils n’ont pas tous pu venir. L’ambiance était superbe, on sent l’amour pour la sélection. On n’avait eu que trois jours de repos mais on avait beaucoup d’enthousiasme de jouer devant un public pareil, parce qu’ils nous transmettent de l’énergie. C’est incroyable.” L’Argentine affrontera les Pays-Bas en quarts de finale vendredi prochain à 20h (GMT+1).