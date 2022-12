CDM 2022-Quart de finale: les compos officielles de Croatie-Brésil

Le Brésil et la Croatie s’affrontent ce vendredi au stade Education City (16h, GMT+1), en quart de finale du Mondial 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 sont à l’honneur ce vendredi avec un choc entre le Brésil et la Croatie. Un duel des titans entre le grand favori pour le sacre suprême et les vice-champions en titre. Impressionnants depuis le début du tournoi, les Auriverdes ont explosé la Corée du Sud (4-1) pour composter leur billet pour le prochain tour. La Vatreni de son côté, n’est pas très flamboyante dans cette compétition. La bande à Luka Modric a dû attendre les tirs au but pour venir à bout de courageux Japonais.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Pour ce choc, le sélectionneur Tite a reconduit l’équipe qui avait disposé des Guerriers Teaguk. Le technicien a aligné Thiago Silva et Marquinhos en défense central, aux côtés de Militão et Danilo. Devant, le quatuor d’attaque Raphinha, Neymar, Richarlison et Vinicius est aligné de nouveau.

En face, un seul changement dans le onze de Zlatko Dalić: Pasalic qui prend la place de Petkovic en attaque aux côtés de Kramaric et Perisi. Le capitaine Luka Modric, Brozovic et Kovacic sont positionnés dans l’entrejeu.

Les compositions officielles :

Croatie : Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modric, Brozovoic, Kovacic – Pasalic, Kramaric, Perisic

Brésil : Alisson – Militão, Silva, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Paqueta – Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison