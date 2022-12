CdM 2022 – Portugal: Pepe accuse l’arbitre après l’élimination contre le Maroc

Le Portugal a été éliminé aux portes des demi-finales de la Coupe du monde 2022 par le Maroc (0-1) ce samedi soir. Après la rencontre, le défenseur Pepe a détruit l’arbitre de la partie.

Après un huitième de finale totalement dominé contre la Suisse (6-1), le Portugal se voyait déjà aller au bout de la Coupe du monde 2022. Mais les hommes de Fernando Santos n’auront rien pu faire face à la maîtrise collective des marocains en quarts de finale (défaite 1-0). Pourtant, à la fin de la rencontre, le vétéran de la sélection Portugaise Pepe a préféré s’en prendre à l’arbitre argentin de la partie, Facundo Tello.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Maroc 1 0 Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie

«Nous avons encaissé un but auquel nous ne nous attendions pas, mais c’est plus fort que moi et je vais devoir le dire. Il est inacceptable qu’un arbitre argentin arbitre notre match. Après ce qui s’est passé hier, avec Messi qui parle, toute l’Argentine qui parle et l’arbitre qui vient ici pour arbitrer», a-t-il lâché dans des propos relayés par Foot mercato, avant de poursuivre.

«Le feeling et l’arrogance de l’arbitre sur le terrain, je peux parier tout ce que j’ai que l’Argentine sera championne du monde (…) Qu’avons-nous joué en deuxième mi-temps ? Il n’a donné que huit minutes d’arrêts de jeu. Nous avons travaillé dur et l’arbitre donne huit minutes ? Nous n’avons rien joué en deuxième mi-temps. La seule équipe qui jouait au football, c’était nous. Nous sommes tristes. Nous avions la qualité pour pouvoir gagner la Coupe du monde et nous ne l’avons pas fait», a lâché l’ancien joueur du Real Madrid. Des propos qui ne manqueront pas de faire parler.