CdM 2022 – Portugal: Gonçalo Ramos savoure son triplé contre la Suisse

Titulaire pour la première fois dans cette Coupe du monde 2022, l’attaquant Gonçalo Ramos a inscrit un triplé pour permettre aux siens de décrocher une victoire (6-1) contre la Suisse. Après la rencontre, le buteur de Benfica était évidemment aux anges.

Pour ce huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Suisse ce mardi soir, le sélectionneur Fernando Santos a fait un choix fort. Cristiano Ronaldo a été placé sur le banc au profit du jeune attaquant Gonzalo Ramos. Un choix payant puisque le buteur de Benfica a inscrit un triplé pour la victoire (6-1) des siens. Après la rencontre, le héros du soir a d’abord eu un mot pour le quintuple Ballon d’Or.

«Sincèrement, je n’avais pas de pression particulière. Cristiano (Ronaldo) est notre capitaine, il a fait comme à chaque fois : nous motiver, nous encourager. Il m’a offert son soutien comme tout le monde. Je n’ai pas encore ouvert tous mes messages mais mes parents et mes meilleurs amis m’ont appelé, j’ai pu parler avec eux et l’entraîneur aussi m’a apporté son soutien», a-t-il affirmé dans des propos rapportés par Footmercato.

Gonçalo Ramos a ensuite savouré sa performance exceptionnelle contre la Suisse, tout en se projetant sur le reste de la compétition: «Nous avons fait un très bon match et on devra faire de même contre le Maroc. Je n’ai jamais rêvé d’un événement comme ce soir, jamais pensé être titulaire et marquer trois buts lors de mon premier match (comme titulaire), je voulais juste jouer. Maintenant, nous allons affronter le Maroc à 100 % pour essayer de passer en demies».

Le Portugal affrontera le Maroc en quart de finale du Mondial 2022, samedi prochain à 16h (GMT+1). Gonçalo Ramos aura sans doute l’occasion de livrer une nouvelle masterclass.