CdM 2022 – Portugal: Fernando Santos lâche ses vérités sur l’affaire Cristiano Ronaldo

Présent en conférence de presse ce vendredi, avant d’affronter le Maroc, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur du Portugal Fernando Santos a mis les choses au clair concernant les dernières rumeurs autour de Cristiano Ronaldo.

Jeudi matin, le média Record indiquait que Cristiano Ronaldo avait menacé de quitter le Qatar et la sélection portugaise après avoir été laissé sur le banc contre la Suisse, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Une information depuis démentie par la Fédération portugaise, via un communiqué cinglant, mais aussi par l’intéressé lui-même qui a mis en avant la force du groupe portugais. Malgré cela, le sélectionneur de la Seleção, Fernando Santos, n’a pas échappé aux questions sur cette affaire en conférence de presse d’avant match ce vendredi.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

« J’ai eu une conversation avec Cristiano Ronaldo. On a parlé de la sélection portugaise. Mais la seule conversation que j’ai eue avec lui a été avant le match contre la Suisse pour lui dire qu’il allait être remplaçant. Je lui ai dit qu’il n’allait pas être titulaire en huitièmes de finale. Il n’était pas content de la conversation, comme d’habitude. Mais c’était une conversation normale où chacun montrait son point de vue. Une conversation normale », a expliqué le sélectionneur portugais dans des propos rapportés par Foot mercato.

Relancé à plusieurs reprises sur les rumeurs de Cristiano Ronaldo qui a voulu quitter la sélection, Fernando Santos a fini par pousser un gros coup de gueule. « Il ne m’a jamais dit qu’il allait quitter la sélection du Portugal. Il ne me l’a pas dit. Il faut voir son attitude. Il a fêté les buts avec ses coéquipiers, remercié les supporters. Quand un joueur est capitaine du Portugal et qu’il débute sur le banc, c’est normal qu’il ne soit pas content. Quand je lui ai dit qu’il n’allait pas commencer, il m’a demandé si c’était une bonne idée. Bien sûr, il n’était pas content. Mais vous assure qu’il n’a jamais voulu quitter la sélection », a-t-il déclaré, avant de demander aux médias d’arrêter avec cette histoire.

« Il est temps d’en finir et d’arrêter avec ça. Il est sorti des vestiaires contre la Suisse, il s’est échauffé, il est allé courir pour fêter les buts avec ses coéquipiers. Il a appelé ses collègues pour les remercier de leur effort, mais il a quitté le terrain tout seul. Laissez Cristiano Ronaldo tranquille. Dans toutes les conférences de presse au Portugal, 90% des questions portent sur Cristiano Ronaldo. Nous sommes concentrés. Le lendemain du match contre la Suisse quand les choses sont sorties, on a continué à travailler. Nous sommes à un moment crucial et l’ambiance au sein de l’équipe est fantastique. »

Pour rappel, le Portugal affronte le Maroc ce samedi (16 h, GMT+1) pour une place en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois pressenti sur le banc pour cette rencontre.