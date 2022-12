CdM 2022: porté par Lionel Messi, l’Argentine rejoint les Pays-Bas en quarts

L’Argentine est difficilement venue à bout de l’Australie (2-1) ce samedi soir, lors de la deuxième affiche des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Les coéquipiers de Lionel Messi, buteur, affronteront les Pays-Bas au prochain tour.

Deuxième huitième de finale de ce Mondial au Qatar ce samedi soir avec la rencontre entre l’Argentine et l’Australie. Dans un duel plus difficile que prévu, les Argentins ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu, en s’imposant sur le score étriqué de 2-1. Après un début de Mondial compliqué (une défaite contre l’Arabie Saoudite), les protégés de Lionel Scaloni vont donc disputer le prochain tour de la compétition.

L’Albiceleste débutait la rencontre idéalement, avec l’ouverture du score de son maître à jouer, Lionel Messi. Après une période creuse de domination, la Pulga mettait les siens devants dans ce duel d’une frappe soudaine et imparable (35e, 1-0). C’est le premier but de l’attaquant du PSG en phase à élimination directe d’une Coupe du Monde pour son 1000e match en pro. Le vainqueur de la dernière Copa America maintenait cette courte avance jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l’Argentine multipliait les offensives et faisait le break un peu avant l’heure de jeu. Alors que Mathew Ryan cherchait à contrôler avant de relancer, il perdait le ballon au profit de Julián Álvarez, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (57e, 2-0). L’Albiceleste levait alors un peu le pied pour gérer son avance. Les Socceroos en profitaient pour revenir dans le match. Sur une frappe anodine de Craig Goodwin, Enzo Fernandez se jetait pour propulser le ballon au fond de ses propres filets (77e, 2-1).

Relancé par ce but gag, l’Australie tentait le tout pour le tout pour arracher l’égalisation, mais la défense argentine ne cédait pas. En toute fin de partie, Kuol a failli marquer dos au but, mais Martinez effectuait un arrêt de grande classe pour éviter le pire aux siens. Score final: 2-1. L’Argentine affrontera les Pays-Bas en quarts de finale vendredi prochain à 20h (GMT+1).