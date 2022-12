CdM 2022: porté par Lionel Messi, l’Argentine corrige la Croatie et se hisse en finale

Dans une demi-finale à sens unique, ce mardi soir, l’Argentine s’est facilement défait de la Croatie (3-0) pour se hisser en finale de la Coupe du monde 2022.

L’Argentine et Lionel Messi ne sont plus qu’à un petit pas de leur plus grand rêve. Opposé à la Croatie ce mardi soir, en demi-finale de la Coupe du monde 2022, l’Albiceleste n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, s’imposant sur le score confortable de 3-0. Un succès qui permet aux hommes de Lionel Scaloni de retrouver une finale de Coupe du monde, après celle perdue contre l’Allemagne en 2014.

La rencontre débutait pourtant avec une domination des Croates au milieu de terrain sans pour autant se montrer dangereux. Après la demi-heure de jeu, Enzo Fernández, bien lancé dans le dos de Dejan Lovren par Julián Álvarez, fonçait vers la surface adverse et était fauché par Dominik Livaković. L’arbitre indiquait le point de penalty et Lionel Messi ne se faisait pas prier pour transformer la sentence (34e, 1-0). Dans la foulée, Julián Álvarez faisait le break (39e, 2-0). La difference était déjà faite à la pause.

Au retour des vestiaires, les Argentins géraient tranquillement leur avance et parvenaient même à inscrire un nouveau but. Sur un centre de Lionel Messi, Julián Álvarez ajustait Dominik Livaković avec calme pour lancer définitivement l’Albiceleste vers la finale de ce Mondial qatari (69e, 3-0). Le score ne bougera plus avant la fin du match. La Pulga s’offre donc une ultime occasion de remporter le trophée qu’il manque encore à son palmarès déjà vertigineux. Décision le 18 décembre prochain donc, et se sera contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre la France et le Maroc (mercredi à 20h, GMT+1).