CdM 2022: polémique au tour du Brésil après la victoire contre la Corée du Sud

La polémique autour des danses des joueurs brésiliens a resurgi depuis lundi soir, après la victoire de la Seleçao contre la Corée du Sud (4-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le Brésil n’a fait qu’une bouchée la Corée du Sud ce lundi soir (4-1) pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Vinicius Jr, Richarlison, Neymar et Lucas Paqueta ont concrétisé la domination collective et technique des brésiliens. Et comme à leur habitude, les stars de la Selaçao se sont laissées aller à quelques pas de danse pour célébrer leur réalisation. Fait assez rare pour être souligné, même le sélectionneur Tite a célébré, en rythme, avec ses joueurs un des buts marqués par son équipe.

Des démonstrations de joie pas du goût de tous, notamment en Europe. Sur ITV, et relayés par Foot mercato, l’ancien joueur de Manchester United Roy Keane a dézingué complètement des Brésiliens jugés irrespectueux. « Je ne peux pas croire ce que je vois, je ne peux pas croire ce que je regarde, c’est comme regarder Strictly Come Dancing (une Danse avec les Stars britannique, ndlr). Je n’aime pas ça. Les gens disent que c’est leur culture. Mais je pense que c’est vraiment manquer de respect à l’adversaire. Il y a eu quatre buts, et ils l’ont fait à chaque fois. La première célébration ne me dérange pas tellement, c’est celle d’après, quand le manager s’en mêle. Je ne suis pas content de ça. Je ne pense pas que ce soit bon du tout ».

Le Brésil se défend

Évidemment, après la rencontre, les Auriverdes ont été interrogés sur leur célébration contre la Corée du Sud. Le sélectionneur Tite a tenu à calmer tout le monde. « Je fais très attention parce qu’il y a toujours les mauvais esprits qui vont prendre ça comme un manque de respect. C’est pour ça que je me cache un peu. Je sais la visibilité qu’il y a. Il y a la caméra. Je ne voulais pas qu’il y ait une autre interprétation que ma joie pour le but, pour l’équipe, la performance. Pas de manque de respect pour l’adversaire », a-t-il déclaré en conférence de presse.

De son côté, Vinicius Jr ne s’est pas laissé démonter: « J’espère qu’on pourra danser jusqu’en finale. On embrasse Pelé qui a besoin de forces. Cette victoire c’est pour lui. ». Enfin, Neymar a lui aussi eu droit à une demande d’explication, pour la sixième étoile qu’il a placée sur le maillot du Brésil quelques jours avant le début de la compétition. « Quand j’ai mis la sixième étoile (sur son short), ce n’était pas pour manquer de respect aux adversaires, mais pour montrer ce pour quoi on est là. C’est un rêve, un objectif de toute une équipe. Ce rêve est un peu plus près ». Visiblement, les Brésiliens ne comptent pas changer leur célébration à cause des critiques.