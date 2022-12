CdM 2022: Pays-Bas – Etats-Unis, les compos officielles

Les Pays-Bas et les Etats-Unis s’affrontent ce samedi après-midi (16h, GMT+1), dans le cadre de la première rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après la phase de groupe qui s’est achevée hier, la Coupe du monde 2022 enchaîne ce samedi après-midi, avec la première affiche des huitièmes de finale. Cette première rencontre va opposer les Pays-Bas, qui sont sortis leaders du groupe B, et les Etats-Unis, qui ont terminé deuxième du groupe B. Un duel qui s’annonce indécis entre deux équipes difficiles à bouger.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - USA Fifa Coupe du Monde Argentine - - Australie Fifa Coupe du Monde France - - Pologne Fifa Coupe du Monde Angleterre - - Senegal Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Cameroun 1 0 Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie 2 3 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 1 Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana 0 2 Uruguay

Pour ce match, Louis van Gaal a aligné les Néerlandais en 3-4-1-2, avec Noppert dans le but, protégé par Timber, van Dijk et Ake. Dumfries et Blind prennent les couloirs avec de Jong et de Roon à l’intérieur. Klaassen est en soutien du duo Gakpo-Depay. En face, Gregg Berhalter titularise Turner dans les cages américaines. En défense, Dest, Zimmerman, Ream et Robinson prennent place. Le trio d’attaque composé de Weah, Ferreira et Pulisic.

Les compos officielles

Pays-Bas : Noppert – Timber, van Dijk, Ake – Dumfries, de Roon, de Jong, Blind – Klaassen – Gakpo, Depay

États-Unis : Turner – Dest, Zimmerman, Ream, Robinson – Adams – Musah, McKennie – Weah, Ferreira, Pulisic