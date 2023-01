CdM 2022: « On ne regagne pas comme ça », Zlatan Ibrahimović allume les Argentins

Au micro de France Inter, Zlatan Ibrahimovic a sévèrement critiqué le comportement des joueurs Argentins après leur victoire en finale de la Coupe du Monde 2022.

Le 18 décembre dernier, l’Argentine battait la France aux tirs au but en finale, pour soulever le trophée de la Coupe du monde 2022. Au moment de célébrer leur titre, plusieurs joueurs Argentins s’étaient montrés très provocateurs, à l’instar du gardien Emiliano Martinez qui s’en était pris à plusieurs reprises à Kylian Mbappé. Un comportement inacceptable pour plusieurs acteurs du football, notamment Zlatan Ibrahimovic.

Actuellement en tournée pour promouvoir le film « Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu » dans lequel il joue le rôle d’Antivirus, le bras droit de Jules César, le géant Suédois a vivement critiqué les joueurs Argentins pour leur « dérapage” après leur sacre au Qatar.

«Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner. Ce qu’il va se passer, c’est que Mbappé va encore gagner une Coupe du monde à l’avenir, je ne suis pas inquiet pour lui. En revanche, je suis inquiet pour les autres en Argentine parce qu’on se souviendra de Messi, mais ceux qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Moi qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c’est un signe que vous gagnerez une seule fois, et puis c’est tout. On ne regagne pas comme ça», a déclaré le buteur du Milan AC au micro de France Inter.

Pour rappel, Zlatan Ibrahimovic n’a plus disputé le moindre match avec le Milan AC depuis des mois, à cause d’une blessure. Mais l’attaquant de 40 ans ne compte pas prendre sa retraite et avait même prédit un retour en fanfare. “Je serai bientôt de retour. Je ne vais pas prendre ma retraite, je reviens et je n’abandonnerai pas. (…) Mon retour sera violent”, avait déclaré Ibra à La Gazzetta dello Sport en septembre dernier.