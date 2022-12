CdM 2022: mauvaise nouvelle pour le Portugal avant les huitièmes de finale

Blessé lors de la victoire du Portugal contre l’Uruguay, lundi dernier, Nuno Mendes sera absent deux mois selon la presse portugaise. Le défenseur du PSG est donc forfait pour le reste de la Coupe du monde 2022.

Favori pour la victoire finale dans cette Coupe du monde 2022, le Portugal s’est qualifié sans trop de mal pour les huitièmes de finale de la compétition après ses victoires contre le Ghana (3-2) et l’Uruguay (2-0) dans le groupe H. Un début de tournoi idéal qui a été terni par la blessure du défenseur Nuno Mendes lors de la victoire contre les Uruguayens. Et selon la presse portugaise, le joueur du PSG, blessé à la cuisse, sera indisponible pendant deux mois et est donc forfait pour le reste du Mondial au Qatar.

Un gros coup dur pour le Portugal de Cristiano Ronaldo qui va devoir se passer de l’un de ses éléments les plus forts pour tenter d’aller conquérir le trophée le 18 décembre prochain. Mais, le sélectionneur lisboète, Fernando Santos peut compter sur la richesse de son effectif pour remplacer son joueur. En l’absence de Nuno Mendes, le latéral de Dortmund Raphaël Guerreiro devrait occuper le poste.

Pour rappel, le Portugal, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, jouera son dernier match du groupe H vendredi contre la Corée du Sud. Les coéquipiers de Bruno Fernandes n’ont besoin que d’un match nul pour assurer la première place de cette poule. Mais, avec leur âme de champion, les vainqueurs de l’Euro 2016 viseront sans doute la victoire pour préparer au mieux et avec la confiance nécessaire le tour suivant de la compétition.