CdM 2022 – Match de classement: les compos officielles de Croatie-Maroc

La Croatie et le Maroc s’affrontent ce samedi au stade Khalifa, pour le compte du match de classement de la Coupe du monde 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

C’est l’apéritif avant la grande finale entre la France et l’Espagne ce dimanche. La Croatie et le Maroc s’affrontent ce samedi après-midi au stade Khalifa. Un match prévu à partir de 16 heures (GMT+1), comptant pour le match de classement du Mondial 2022.

Séparées sur un nul (0-0) lors des phases de poules, les deux équipes vont tenter de se départager dans ce choc où la finalité est la troisième place sur le podium. Et tout porte à croire qu’il y aura du spectacle et des buts, comparativement à leur première opposition. En effet, les Lions de l’Atlas ont depuis évolué, avec des victoires face à l’Espagne et contre le Portugal en match à élimination directe. La bande à Luka Modric avait de son côté éjecté le Japon et le Brésil, respectivement en huitième et en quart de finale.

Fidèle à ses propos en conférence de presse la veille, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a procédé à quelques changements dans son onze de départ. Le coach de l’équipe chérifienne a aligné un 4-3-3 avec Yassine Bounou dans les cages, derrière Achraf Hakimi en défense, aux côtés de Achraf Dari, Jawad El Yamiq et Yahya Attiat-Allah. A 18 ans, Bilal El Khannouss, titulaire pour la première fois dans une phase finale d’une Coupe du monde, est logé en milieu de terrain, assisté de Abdelhamid Sabiri et Sofyan Amrabat. En attaque, Sofiane Boufal et Hakim Ziyech occupent les couloirs tandis que Youssef En-Nesyri est seul en pointe.

En face, Zlatko Dalic opte pour un 4-2-3-1 avec Dominik Livaković comme dernier rempart. Devant, on retrouve Josip Stanišić, Josip Šutalo, Joško Gvardiol et Ivan Perišić qui forment le rideau défensif. Le capitaine Luka Modric est positionné en sentinelle au côté de Mateo Kovačić. En attaque, Andrej Kramarić, Mislav Oršić et Lovro Majer sont chargés de l’animation offensive, derrière Marko Livaja, seul en pointe.

Les compositions officielles des deux équipes:

Croatie : Livakovic – Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic – Modric, Kovacic – Kramaric, Majer, Orsic – Livaja

Maroc : Bounou – Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah – El Khannouss, Amrabat, Sabiri – Ziyech, En-Nesyri, Boufal