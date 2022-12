CDM 2022-Maroc: Walid Regragui prévient le Portugal

En conférence de presse avant le match Maroc-Portugal, ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur Walid Regragui a tenu à prévenir l’adversaire en face qu’il ne changera rien de son style de jeu jugé trop défensif.

Le Maroc joue ce samedi son maintien dans la Coupe du monde 2022. Les Lions de l’Atlas affrontent le Portugal au stade Al Thumama, à partir de 16 heures (GMT+1). Qualifié pour ce stade pour la première fois de son histoire, le géant maghrébin ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et tentera d’arracher son ticket pour les demi-finales. une étape jamais atteinte par une équipe africaine. Tombeurs de grosses nations dont la Belgique (2-0) et l’Espagne (0-0, 3-0 tab), les joueurs du Royaume chérifien ont des arguments pour réaliser ce rêve.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie

Et pour cette rencontre, on devrait s’attendre à une opposition de style. Face au jeu basé sur l’attaque des Portugais répondront les Marocains avec la tactique qui semble leur bien marcher, au moins jusqu’ici: bien regrouper derrière et surprendre l’adversaire par des contre-attaques éclair. Un style que le sélectionneur Walid Regragui ne compte d’ailleurs pas changer face à la bande à Cristiano Ronaldo.

En conférence de presse d’avant-match, le technicien marocain a tenu à mettre en garde l’équipe lusitanienne. «Le Portugal va vite essayer de marquer car on a joué 120 minutes il y a 3 jours. Si on arrive à la mi-temps sans prendre de but ou en menant au score, ça va être très compliqué pour eux. Ils vont rentrer dans des problèmes», a lancé le technicien chérifien.

La coach Walid va donc s’appuyer une nouvelle fois sur la solidité défensive de son groupe pour mettre en échec le Portugal et son contingent de superstars. Une mission pas impossible pour les Lions de l’Atlas, qui n’ont encaissé qu’un but durant ce tournoi, lors du dernier match de groupes face au Canada (2-1), même si pour cette fois-ci, les coéquipiers de Ziyech et Hakimi pourraient se passer des services de Nayef Aguerd, incertain pour ce choc.