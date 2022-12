CdM 2022 – Maroc: Walid Regragui dévoile les secrets de l’exploit contre le Portugal

Au micro de beIN Sports, après la victoire contre le Portugal, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a livré les secrets de cet exploit historique.

Opposés au Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce samedi, les Lions de l’Atlas se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Un exploit historique qui fait des Lions de l’Atlas la première nation africaine à atteindre le dernier carré de toute l’histoire du Mondial. Sur le banc des Marocains depuis seulement trois mois, Walid Regragui est évidemment le grand artisan de cette victoire. Au micro de beIN Sports, le technicien a livré son analyse d’après match.

«On devait écrire l’histoire de l’Afrique, on l’a fait. Ce n’est pas une question de respect, on avance avec nos qualités. On a perdu beaucoup de monde, on s’est accroché et on a créé un état d’esprit. L’Afrique est sur le devant de la scène. J’espère que j’ai ouvert la voie aux coachs africains, on travaille, on progresse. Je veux remercier tout le staff, mais ce n’est pas fini comme j’ai dit», a-t-il d’abord déclaré dans des propos relayés par Foot mercato.

Il est ensuite revenu sur le scénario du match: «Ils nous ont posé beaucoup plus de problèmes que l’Espagne. Ils nous ont étudiés, ils ont fait beaucoup d’appels entre les lignes, parce que d’habitude, on est en bloc médian. On pose beaucoup de problèmes mais ils ont beaucoup de qualité technique. Quand tu vois leur banc, faire rentrer Ronaldo, Leao, pin pin pin et pan pan pan. Tu ne peux que défendre, et c’est ce que je peux dire à ceux qui nous critiquent.

On joue avec nos valeurs, avec notre cœur, le football c’est ça aussi. On joue avec nos moyens, on a perdu beaucoup de joueurs avant la Coupe du Monde, on en a perdu pendant. On se bat avec nos armes et c’est beau pour le football de montrer que si on a un groupe uni, si tactiquement on est en place, on peut soulever des montagnes, c’est ce qu’on a fait aujourd’hui.»

Toujours au micro de beIN Sports, Walid Regragui a fait un point sur son travail depuis son arrivée sur le banc des Lions de l’Atlas. “Impossible de rêver de ça, je suis arrivé en pompier de service il y a trois mois. J’ai beaucoup voyagé, j’ai beaucoup travaillé avec les joueurs, on a fait beaucoup de vidéo, de tactique, de travail pour qu’ils comprennent vraiment ce que je veux. On s’est même pris la tête avec certains mais ils ont compris où je voulais aller. J’ai vu beaucoup de gens qui parlaient, alors je vais sortir un proverbe : la défaite est orpheline, mais la victoire se partage avec beaucoup de monde.

Beaucoup veulent s’accaparer ça, mais c’est le groupe qui l’a pris, c’est pas quelqu’un d’autre. C’est ni le coach, ni personne. LA victoire a plein de pères, pour ne pas me tromper, c’est la fatigue… si j’avais perdu au premier tour, j’aurais été un peu tout seul. Mais là, il y a beaucoup de personnes qui veulent s’accaparer ça. Ce succès : merci à la fédération, mais aussi les joueurs et personne d’autre. Les escrocs qui disent que j’ai fait ça, même moi j’ai rien fait, je leur ai juste donné de l’envie et cette rage« , a-t-il lancé plein de confiance.

Au prochain tour, le Maroc affrontera le vainqueur de l’autre confrontation entre l’Angleterre et la France ce samedi soir (20h, GMT+1).