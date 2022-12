CdM 2022 – Maroc: le plan de Walid Regragui pour battre l’Espagne

En conférence de presse ce lundi, à la veille du choc contre l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a expliqué que son équipe devait accepter de subir le jeu pour avoir une chance de l’emporter.

Impressionnant depuis le début de la Coupe du monde 2022, le Maroc s’est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial 2022, en terminant premier du groupe F devant la Croatie. Un exploit que les Lions de l’Atlas vont tenter de reproduire contre l’Espagne demain, lors du second tour de la compétition. Cette fois-ci, la tâche s’annonce encore plus compliquée contre l’un des favoris pour la victoire finale, mais le sélectionneur marocain a un plan pour venir à bout des poulains de Luis Enrique.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA

« L’Espagne, c’est une des meilleures équipes du monde parce qu’ils savent ce qu’ils proposent et sont patients dans ce qu’ils proposent. Ils ont une possession qui fait mal à l’adversaire et même au public. Rodri, Laporte-Alba, Alba-Laporte, Rodri-Busquets, Busquets-Rodri, tac, tac, tac, tac… Jusqu’à ce qu’à un moment donné, les joueurs commencent à fatiguer. Si on est forts dans nos têtes et qu’on accepte qu’ils vont avoir le ballon…« , a d’abord expliqué Walid Regragui ce lundi en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sports.

Le technicien marocain a poursuivi en confiant qu’il voulait s’inspirer des surprises qui ont déjà eu lieu dans ce Mondial pour aller chercher la victoire contre la Roja: « Je crois que sur les 20 derniers matchs, ils ont 70% de moyenne de possession de balle, poursuit-il. La possession, ils vont l’avoir, qu’on le veuille ou pas. Et nous, il faut qu’on l’accepte. Quand on regarde la Coupe du monde, le Japon, 17% de possession (contre l’Espagne), ils gagnent. 20 % contre l’Allemagne, ils gagnent. L’Arabie Saoudite contre l’Argentine, 20% de possession, ils gagnent« .

Walid Regragui, pour finir, a adressé un petit tacle aux équipes qui basent tout leur jeu sur la possession. “À un moment donné, il va falloir qu’on regarde avec la FIFA s’il y a des points qui sont donnés par rapport à la possession. Le public aussi, il va falloir qu’on évolue. À chaque fois, à la fin du match on dit ‘possession, ils ont 70’, comme s’ils avaient gagné le match ou quoi. Le football, il est moderne. On espère que demain l’Espagne ne saura pas quoi faire du ballon. C’est un peu notre plan« , a-t-il ironisé. La rencontre entre le Maroc et l’Espagne est prévue pour ce mardi (16h, GMT+1), à l’Education City Stadium d’Al-Rayyan.