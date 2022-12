CdM 2022 – Maroc: des cadres absents contre la Croatie

En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a annoncé que certains de ses éléments, notamment Romais Saïss et Noussair Mazraoui, ne seront pas disponibles pour la petite finale de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie.

Après son élimination de la Coupe du monde 2022, en demi-finale par la France, le Maroc aura la possibilité ce samedi, de terminer sur le podium de la compétition. Pour y arriver, les Lions de l’Atlas devront se défaire de la Croatie, lors de la petite finale de ce Mondial au Qatar. Une rencontre pour laquelle plusieurs joueurs marocains seront indisponibles, comme l’a expliqué le sélectionneur Walid Regragui en conférence de presse à la veille du duel.

« On a perdu Romain Saïss (sorti sur blessure face à la France, ndlr). On a pris un risque mais je pense que ça valait le coup de tenter d’aller à la guerre avec lui. Aguerd est encore un peu touché. Mazraoui aussi. Notre attaquant aussi. Mais cette fois, on ne prendra aucun risque pour jouer », a déclaré le sélectionneur des Lions de l’Atlas, face aux journalistes.

Après être entré dans l’histoire, en devenant le premier pays africain à se qualifier pour le dernier carré d’un Mondial, le Maroc peut terminer son aventure au Qatar de la meilleure des manières avec une médaille. Pour rappel, le match pour la troisième place de ce Mondial 2022 est prévu ce samedi à 16h (GMT+1) au stade international Khalifa.