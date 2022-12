CdM 2022: les Pays-Bas domptent les Etats-Unis et filent en quarts de finale

Les Pays-Bas se sont imposés contre les Etats-Unis (3-1) ce samedi après-midi, à l’occasion de la première affiche des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Les coéquipiers de Memphis Depay disputeront le prochain tour du tournoi.

Les Pays-Bas poursuivent leur aventure en terre qatari. Opposés aux Etats-Unis, ce samedi, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, les Oranjes se sont imposés sur le score de 3-1. Et les hommes de Louis Van Gaal n’ont pas mis longtemps à s’illustrer dans la rencontre. Memphis Depay ouvrait le score dès la 10è minute en reprenant un centre parfait de Denzel Dumfries derrière le point de penalty (1-0).

Bien lancés dans cette rencontre, les néerlandais contrôlaient le résultat durant ce premier acte et parvenaient même à doubler la mise avant la pause. Bien présent et remuant sur son couloir droit, Dumfries, encore lui, trouvait Daley Blind dans la surface pour crucifier le portier adverse (2-0, 45+1e). A la mi-temps, les Pays-Bas avaient fait le plus dur.

Au retour des vestiaires, après une alerte des américains, les Oranjes repartaient à l’abordage, mais butaient sur le gardien adverse (50e, 62e, 71e, 75e). De quoi redonner un peu d’espoir à la Team USA, qui réduisait (2-1, 76e). Mais ce match était pour les Pays-Bas, et ils l’ont prouvé en inscrivant un troisième but en fin de rencontre grâce à Blind, qui servait Dumfries au second poteau pour trouver le chemin des filets. Le score était scellé et les coéquipiers de Memphis Depay filent tranquillement en quarts de finale de ce Mondial 2022.

Après avoir raté l’édition 2018, les Pays-Bas veulent faire aussi bien que lors de la Coupe du Monde 2014, avec un dernier carré ou même en 2010 avec une place en finale. Et ils sont sur le bon chemin. Ils connaîtront leur adversaire à l’issue de l’autre rencontre du jour entre l’Argentine et l’Australie (20h, GMT+1).