CdM 2022: « les nerfs nous ont trahis », le sélectionneur du Qatar dépité après la défaite contre l’Equateur

En conférence de presse après la défaite contre l’Equateur (0-2), lors du match inaugural de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur du Qatar, Felix Sanchez Bas, s’est exprimé sur la piètre performance des siens.

Le Qatar commence donc de la pire des manières le Mondial 2022 organisé sur ses terres. Au-delà de la défaite (0-2), les joueurs qataris n’auront rien proposer de potable durant la rencontre. Aucune maîtrise technique, aucune force collective, aucun tir cadré, les coéquipiers de Muntari ont été totalement dépassés, dans tous les domaines, par leur adversaire. En conférence de presse après ce duel, le sélectionneur qatari, Felix Sanchez Bas, a fait le bilan de la prestation des siens.

«Ça n’a pas été le match espéré. Il va falloir analyser ce qui s’est passé et se concentrer sur le prochain match, qui sera au moins aussi exigeant. On peut s’améliorer, nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau. Peut-être que les nerfs nous ont trahis, on a vraiment mal débuté» a-t-il lâché, dans des propos rapportés par Foot mercato. Le sélectionneur espagnol a clairement pointé du doigt l’aspect mental pour exprimer cette défaite du Qatar.

Il a ensuite été lucide sur la qualité de ses joueurs durant cette rencontre: «nous avons été très imprécis techniquement, on n’a jamais enchaîné quatre passes et on n’était pas équilibrés en transition. On va essayer de s’améliorer tactiquement et d’être plus solides. En deuxième période, le jeu était plus équilibré mais la vérité, c’est que nous n’avons pas non plus tellement approché leur but. Je crois que nous étions loin de ce qu’on peut donner. Aujourd’hui, il y avait beaucoup de nervosité. C’est la Coupe du monde, la première, on joue devant notre public».

Le Qatar affrontera le Sénégal ce vendredi pour son deuxième match dans la poule A. Les Al-Annabi devront s’imposer coûte que coûte pour ne pas devenir le second pays hôte après l’Afrique du Sud en 2010 à échouer en phase de poule.