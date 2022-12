CdM 2022: les mots forts d’Andrés Iniesta sur Lionel Messi

Dans un entretien accordé à ESPN, Andrés Iniesta affirme que Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps, avec ou sans Coupe du monde.

Lionel Messi a réalisé son plus grand rêve, dimanche dernier, en remportant la Coupe du monde 2022 au terme d’une finale extraordinaire contre la France. Et désormais, pour tous les observateurs et acteurs de ce sport, la Pulga est le meilleur joueur de tous les temps après avoir remporté ce seul trophée qu’il lui manquait encore. Mais, pour son ancien coéquipier au FC Barcelone Andrés Iniesta, l’attaquant parisien n’avait pas besoin de gagner le Mondial pour être le G.O.A.T.

« Pour moi, Messi est le meilleur avec ou sans [gagner] une Coupe du monde. Je suis sûr que quiconque ne considère pas Messi comme le meilleur trouvera une excuse pour continuer à le voir de cette façon, qu’il ait remporté la Coupe du monde ou non », a déclaré le champion du monde 2010 pour ESPN. Un avis très clair de la légende barcelonaise qui n’a jamais caché son admiration sans faille pour Lionel Messi.

Néanmoins, ce titre de champion du monde place quand même Lionel Messi au-dessus de tous les autres joueurs, notamment de Cristiano Ronaldo, son rival de toujours. C’est en tout cas que ce qu’insinue la FIFA dans un post sur son compte Twitter. « Le débat G.O.A.T est réglé. Le prix ultime fait partie maintenant de la collection. L’héritage est complet », a notamment posté l’instance faîtière du football mondial.