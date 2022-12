CdM 2022: les compos officielles de Portugal-Suisse, avec Ronaldo sur le banc

Le Portugal et la Suisse s’affrontent ce mardi soir (20h, GMT+1), à l’occasion de la dernière affiche des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Cristiano Ronaldo débute la rencontre sur le banc.

Le second tour à la Coupe du monde 2022 prend fin ce mardi soir, avec un choc entre le Portugal et la Suisse. Après une phase de groupe relativement maîtrisée (deux victoires), la Seleçao veut poursuivre son aventure au Qatar et pour cela, il faudra se défaire de la redoutable équipe suisse.

Pour y arriver, le sélectionneur Lisboète Fernando Santos fait un choix fort. En effet, la superstar de l’équipe Cristiano Ronaldo débute sur le banc. C’est Gonçalo Ramos qui prend sa place en attaque.

De son côté, la Suisse s’aligne en 4-3-3 pour la rencontre. Yann Sommer débute dans les buts. Devant lui, on retrouve Edimilson Fernandes, Manuel Akanji, Fabian Schär et Ricardo Rodriguez. Granit Xhaka est positionné en sentinelle auprès de Djibril Sow et Remo Freuler. Enfin, Xherdan Shaqiri et Ruben Vargas épaulent Breel Embolo en attaque.

Les compos officielles

Portugal : Costa – Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro – Bernardo Silva, Otavio, William – Fernandes, Ramos, João Félix

Suisse : Sommer – Fernandes, Akanji, Schär, Rodriguez – Sow, Xhaka, Freuler – Shaqiri, Embolo, Vargas