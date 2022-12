CdM 2022: les compos officielles de Angleterre – France

L’Angleterre et la France s’affrontent samedi soir (20h, GMT+1), à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le troisième tour du Mondial qatari s’achève ce samedi soir avec un choc très attendu entre l’Angleterre et la France. Logés dans la poule B, les Anglais ont disposé de l’Iran (6-2) et du Pays de Galles (3-0) pour composter leur billet pour les phases à élimination directe, avant de se défaire facilement du Sénégal en huitièmes de finale (3-0). De leur côté, les Bleus ont pris le dessus sur la Pologne (3-1) lors du précédent tour, après avoir terminé leader du groupe D.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Maroc 1 0 Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie

Pour ce choc qui promet d’être explosif, Gareth Southgate a aligné ses poulains en 4-3-3 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Le trio de l’entrejeu est assuré par Declan Rice, Jordan Henderson et Jude Bellingham. Harry Kane est soutenu en attaque par Bukayo Saka et Phil Foden. De son côté, Didier Deschamps reconduit la même équipe que celle alignée contre les Polonais. Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

Les compos officielles

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice, Bellingham – Saka, Kane, Foden

France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud