CdM 2022: le pronostic d’Emmanuel Macron sur le choc entre la France et l’Angleterre

Emmanuel Macron, le président de la République française, a pronostiqué une victoire des Bleus contre l’Angleterre samedi, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

C’est désormais une habitude pour le président français Emmanuel Macron. Avant chaque match des Bleus dans la Coupe du monde 2022, l’homme d’État y va de son petit pronostic. Il a même trouvé le bon score et les bons buteurs pour France-Pologne (3-1). Cette fois, Macron s’est prononcé sur la rencontre à venir entre le champion du monde en titre et l’Angleterre, samedi prochain, comptant pour les quarts de finale du Mondial qatari.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne

Et le président français semble plus réservé au moment de donner son prono sur ce choc. « Je n’ai pas tellement de doutes sur le fait qu’on gagne. Je ne donne pas encore le score (…) mais je pense qu’on gagne« , a-t-il lancé sur RTL, ce mardi, et relayé par RMC Sports. Il promet par ailleurs de dévoiler le résultat exact « la veille ou l’avant-veille, parce qu’il faut voir la feuille de match ».

Pour finir, Emmanuel Macron a félicité l’équipe française pour sa victoire contre la Pologne, et a promis de rejoindre le Qatar si elle se qualifiait pour les demi-finales. « Si nous gagnons, j’irai pour les demi-finales et la finale, comme je m’y suis engagé. » Kylian Mbappé et ses coéquipiers savent désormais quoi faire pour voir leur président venir les soutenir au Qatar.