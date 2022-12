CdM 2022 : le message de Pelé à Lionel Messi et Kylian Mbappé après la finale

Depuis son lit d’hôpital au Brésil, le Roi Pelé a réagi au sacre de l’Argentine qui a remporté la Coupe du monde 2022 face à la France, en finale. Et la légende auriverde a félicité Messi et Mbappé pour le spectacle offert aux amoureux du cuir rond.

Ils ont été sans doute les chefs d’orchestre de cette rencontre entre l’Argentine et la France, disputée ce dimanche. Un choc des titans comptant pour la finale de la Coupe du monde 2022. Si la victoire est allée à l’Albicéleste qui a décroché le Graal au terme de la séance des tirs au but (3-3, 4-2 tab), Lionel Messi et Kylian Mbappé ont rendu la rencontre encore plus spectaculaire. Les deux stars ont marqué à eux deux, 5 des 6 buts de la partie.

L’attaquant français a signé un triplé tandis que son coéquipier au PSG s’est offert un doublé. Des réalisations qui portent à 8 celle du Bondynois contre 7 pour le quintuple Ballon d’Or. Les deux attaquants ont d’ailleurs fini, respectivement meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition.

De quoi leur valoir les félicitations d’un certain Pelé. Depuis son lit d’hôpital au Brésil, le triple champion du monde a réagi à cette finale explosive. Dans un beau message sur son compte Instagram, O Rei a félicité Messi et Mbappé pour le spectacle offert au public du stade Lusail et aux milliards de téléspectateurs qui sont suivi cette belle rencontre depuis leur poste de télévision.

« Aujourd’hui le football a continué à raconter son histoire, comme toujours, de manière passionnée. Lionel Messi remporte sa première coupe du monde, comme le mérite sa trajectoire. Mon cher ami, Kylian Mbappe, marquant quatre buts en finale. Quel cadeau c’était de regarder cette édition pour l’avenir de notre sport. Et je ne peux pas m’empêcher de féliciter le Maroc pour cette incroyable campagne. C’est super de voir l’Afrique briller. Félicitations l’Argentine ! Diego sourit sûrement maintenant », s’est-il ainsi exprimé.