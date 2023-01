CdM 2022: le gros coup de gueule d’Edinson Cavani

Lors de l’émission El Larguero sur la Cadena SER ce mercredi, Edinson Cavani est revenu sur son coup de sang, à l’occasion du dernier match de groupe de l’Uruguay contre le Ghana lors de la Coupe du monde 2022. Et l’attaquant de Valence ne s’est pas montré tendre avec l’arbitrage.

Du haut de ses 35 ans, Edinson Cavani a probablement disputé sa dernière Coupe du monde au Qatar. Une dernière aventure qui ne s’est pas très bien déroulée pour l’ancien buteur du PSG, qui en plus de n’avoir inscrit aucun but lors de la compétition, a vu l’Uruguay se faire éliminer dès la phase de poules. Et pour son dernier match dans le tournoi, El matador a perdu son sang froid contre le Ghana. Cavani a contesté avec véhémence la plupart des décisions du juge de la partie. De plus, l’attaquant de Valence a frappé un écran de la VAR dans le tunnel menant aux vestiaires après la fin du match.

Un geste qui pourrait lui coûter six mois de suspension comme l’a révélé AS il y a quelques jours. Interrogé sur le sujet dans l’émission El Larguero sur la Cadena SER ce mercredi, Edinson Cavani a poussé un gros coup de gueule. « S’ils me pénalisent pour avoir frappé l’écran de la VAR alors l’arbitre qui nous a sortis de la Coupe du monde, ils doivent le mettre en prison, car ce sont des erreurs qu’avec la VAR, toutes les caméras et tous les arbitres qui sont derrière, ne peuvent pas commettre », a lâché le Matador, dans des propos relayés par AS.

«L’arbitrage ? Aujourd’hui, vous ne savez pas ce qui va se passer. Parfois, il faut sortir sur le terrain en se demandant : « que va-t-il se passer aujourd’hui ? Vais-je recevoir un penalty pour ou un contre ? Vais-je jeter un maillot ? »», a-t-il ajouté visiblement toujours amère contre les décisions du juge de la rencontre entre l’Uruguay et le Ghana. L’ancien joueur de Manchester United a toutefois reconnu qu’il n’aurait pas dû réagir de la sorte. «Ce sont des choses qui ne se font pas, mais parfois dans le football il y a certaines choses et certaines impuissances qui échappent à quelqu’un à cause de l’adrénaline que nous avons. Cette euphorie que nous avons à ce moment-là peut nous pousser à nous tromper.»

Pour rappel, Edison Cavani sera fixé dans un mois sur son sort. La fédération uruguayenne a jusqu’au 9 février prochain pour exposer sa version des faits à la FIFA et défendre donc son joueur.