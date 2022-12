CdM 2022: le classement des buteurs avant les quarts de finale

En attendant le début des quarts de finale de la Coupe du monde 2022, découvrez le classement des joueurs qui se sont montrés les plus prolifiques à ce stade de la compétition.

Après 17 jours de matchs intensifs, la Coupe du monde 2022 s’est offert deux jours de pause (mercredi et jeudi), pour reprendre le vendredi, avec les premières affiches des quarts de finale. Et, à ce stade de la compétition, certains joueurs se sont déjà montrés très adroit devant le but.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Intenable depuis le début du tournoi, l’attaquant français Kylian Mbappé domine le classement des buteurs avec 5 réalisations. Le joueur du PSG a inscrit 1 but lors de la première journée contre l’Australie, avant de s’offrir deux doublés (contre le Danemark et la Pologne en huitième). Il est suivi par plusieurs joueurs qui totalisent 3 buts notamment, Marcus Rashford, Lionel Messi ou encore Olivier Giroud. Auteur d’un triplé contre la Suisse, pour sa première titularisation, le jeune prodige portugais Gonçalo Ramos fait une entrée fracassante dans ce classement.

Un peu plus en bas, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Ritsu Doan, Robert Lewandowski ou encore le ghanéen Mohamed Kudus totalisent deux buts. A noter que Cristiano Ronaldo n’a inscrit qu’un but depuis le début du tournoi. C’était sur penalty contre le Ghana, lors de la première journée du groupe H.

Le classement des buteurs