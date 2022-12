CdM 2022: le Cameroun qualifié en huitièmes de finale si…

Le Cameroun affronte le Brésil ce vendredi soir (20h, GMT+1) pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Mais les Lions Indomptables n’ont plus vraiment leur destin entre leurs mains.

Venu à cette Coupe du monde 2022 avec des ambitions plein les yeux, le Cameroun n’aura pas vraiment tenu toutes les promesses placées en lui par le président de la Fécafoot Samuel Eto’o. Si les Lions Indomptables ont montré un visage assez séduisant, les résultats n’ont pas suivi cependant. Après une première défaite contre la Suisse (1-0), les Camerounais ont été tenus en échec (3-3), lors de la deuxième journée du groupe G, par la Serbie après un match à rebondissement. Ce vendredi, contre le Brésil, les coéquipiers de Vincent Aboubakar vont tenter de créer l’exploit pour se qualifier pour le tour suivant. Et la tâche ne s’annonce pas simple.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Corée du Sud - - Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana - - Uruguay Fifa Coupe du Monde Cameroun - - Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Costa Rica 2 4 Allemagne Fifa Coupe du Monde Japon 2 1 Espagne Fifa Coupe du Monde Croatie 0 0 Belgique Fifa Coupe du Monde Canada 1 2 Maroc

Si l’adversaire en face est un véritable épouvantail, les scenarii qui qualifient le troisième de la dernière CAN sont pour le moins complexes. La première option est que les Lions Indomptables battent les Brésiliens et que dans le même temps, la Serbie s’offre la Suisse sans rattraper les Camerounais à la différence de buts. L’autre possibilité est que la Suisse fasse nul mais ne marque pas plus de but que le Cameroun, qui doit absolument battre la Seleçao. Enfin, dans le dernier scénario, les protégés de Rigobert Song doivent battre le Brésil avec deux buts d’écart et espérer que la Suisse et la Serbie fassent match nul.

Vous l’aurez compris, la mission s’annonce très compliquée pour le Cameroun, qui n’a plus vraiment son destin en mains. Mais si cette Coupe du monde 2022 nous a appris une chose : c’est que tout peut arriver. Les Lions Indomptables doivent donc crânement jouer leur chance et livrer une prestation collective solide pour tenter de créer l’exploit.

Les scenarii qui qualifient le Cameroun

Il bat le Brésil, la Serbie bat la Suisse sans le rattraper à la différence de buts.

Il bat le Brésil, la Suisse fait nul mais ne marque pas plus de but que le Cameroun au total.

Il bat le Brésil avec deux buts d’écart et la Suisse fait nul face à la Serbie