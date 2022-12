CdM 2022: le Brésil risque une amende de 200 000 dollars à cause d’un chat

D’après les informations rapportées par Foot mercato ce vendredi soir, le Forum national pour la protection et la défense des animaux au Brésil exige le paiement d’une amende de 200 000 dollars par la fédération brésilienne de football pour maltraitance envers un chat lors d’une conférence de presse de Vinicius Jr pendant le Mondial 2022.

Annoncé comme le grandissime favori de cette Coupe du monde 2022, le Brésil n’aura pas réussi à dépasser le stade des quarts de finale, comme 2018. Opposés à la Croatie, les hommes de Tite se sont faits éliminés aux tirs au but, pour la plus grosse déception de Neymar, qui s’est dit “détruit psychologiquement » par cette nouvelle désillusion. Avant cette rencontre, une scène avait fait polémique à travers le monde.

En effet, alors que Vinicius Jr. et son attaché de presse étaient présents en conférence de presse pour analyser la rencontre contre la Vatreni, un chat avait fait irruption dans la salle, avant de grimper sur la table pendant que le joueur du Real Madrid parlait. L’attaché de presse de l’équipe nationale brésilienne, Vinícius Rodrigues, l’avait fait descendre d’une manière jugée violente par beaucoup.

Un geste qui a provoqué la colère du Forum national pour la protection et la défense des animaux au Brésil, qui a dénoncé les deux hommes pour maltraitance animale publique. Et, le forum est allé même plus loin, exigeant le paiement d’une amende de 200 000 dollars par la fédération brésilienne de football qui sera utilisée pour la protection des animaux au Brésil, comme le rapporte Foot mercato. Reste à savoir si les exigences de ce forum aboutiront.