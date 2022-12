CdM 2022: l’Argentine décrète un jour férié ce mardi pour fêter le sacre de l’Albiceleste

Suite à la victoire de l’Argentine en finale de Coupe du monde 2022, le gouvernement a décrété ce mardi 20 décembre férié.

36 ans après son dernier titre dans un Mondial, l’Argentine est remontée sur le toit du monde dimanche dernier, en battant la France aux tirs au but, lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Une délivrance pour Lionel Messi et sa bande, mais aussi pour tout le peuple argentin qui attendait cela depuis très longtemps. Et pour fêter au mieux ce moment historique, le gouvernement local a pris une décision importante.

En effet, le gouvernement argentin a décrété ce mardi férié, pour permettre à tous les supporters de l’Albiceleste de célébrer de la meilleure des manières ce titre en communion avec les joueurs. L’avion de l’équipe d’Argentine a d’ailleurs atterri cette nuit du côté de Buenos Aires. C’est Lionel Messi, la coupe à la main, qui s’est présenté en premier devant la foule immense venue accueillir ses champions. Les joueurs de Lionel Scaloni se reposeront ensuite à Ezeiza, dans la banlieue de la capitale argentine, là où se trouve l’aéroport.

Les champions du monde vont enfin participer à un immense défilé jusqu’à l’Obélisque. C’est au niveau de ce monument que les Argentins sont invités à se rejoindre pour célébrer le retour triomphal des leurs héros. Toutefois, selon le média Clarin, plusieurs villes d’Argentine ne sont pas d’accord avec cette décision du gouvernement de déclarer ce mardi férié. Le média confirme que les villes comme Santa Fe, San Juan, Catamarca, La Rioja, Chaco, Tucumán, Corrientes et Mendoza ont fait part de leurs désaccords pour diverses raisons. Cela ne devrait néanmoins pas empêcher la fête.