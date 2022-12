CdM 2022: l’arbitre de la finale Argentine-France répond aux critiques

Vivement critiqué en France pour son arbitrage jugé en faveur de l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2022, le juge de cette rencontre, Szymon Marciniak, est sorti du silence lors d’une conférence de presse dans sa ville natale.

Dimanche dernier, la France s’est inclinée, aux tirs au but, contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2O22 et a vu l’Albiceleste soulever le trophée Jules Rimet pour la troisième fois de son histoire. Une défaite que les supporters et les médias français ont toujours du mal à accepter. Ces derniers accusent notamment l’arbitre de la rencontre d’avoir favorisé les coéquipiers de Lionel Messi dans ce match. A ce propos, le média L’Équipe, dans sa parution du lundi dernier, a infligé une note de 2/20 à la performance de Szymon Marciniak avec le commentaire suivant:

« le Polonais Szymon Marciniak, arbitre expérimenté en Ligue des Champions, n’a pas été à la hauteur des circonstances, du moins dans sa mission. Le penalty accordé à Angel Di Maria était très limite, pas si loin de celui qu’il a refusé à Marcus Thuram, mais l’arbitre polonais de la VAR n’allait pas déjuger son compatriote devant le monde entier, et ce sont autant ses autres décisions qui ont déclenché colère et incompréhension : comment Cristian Romero, auteur de plusieurs fautes brutales, a-t-il pu finir le match sans avertissement ? »

Face à ces multiples reproches, l’arbitre polonais a décidé de sortir du silence pour répondre à ses détracteurs. « Les Français n’ont pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir comment il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé marque un but », lance-t-il en montrant une photo sur son téléphone lors d’une conférence de presse dans sa ville natale. Il poursuit: « Tout d’abord, cette situation (pour qu’elle soit sanctionnable) devrait affecter le jeu. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain ? C’est chercher la petite bête,

on sait qu’un homme qui se noie attrape un rasoir. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. Des amis, des grands arbitres de France, m’ont écrit. La réception était super. De nombreux professionnels et footballeurs nous ont envoyé des félicitations. Kylian Mbappé a dit que nous étions des super arbitres. Nous avons atteint le plafond de verre, mais il reste des choses à faire. » Ça a le mérite d’être clair.