CdM 2022: la tension monte entre le Qatar et la FIFA

Ce jeudi, les supporters voulant se déplacer au Qatar pour suivre le Mondial 2022 ont pris connaissance d’un document fixant les règles du pays hôte sur les questions de consignes vestimentaires, de règles de vie en public ou encore de consommation d’alcool. Un document qui crée désormais une grande tension entre la FIFA et les organisateurs qataris, selon les informations de RMC Sport.

En effet, cet ensemble de règles a étonné puis fortement agacé au sein du Comité suprême Qatar 2022. Accusé initialement d’être un faux par les organisateurs, ce document a pourtant bien été rédigé par la FIFA et mis à disposition des détenteurs de droits sur l’extranet de l’instance internationale dans l’onglet « Broadcaster Information Center ».

Toujours selon la même source, le Comité suprême Qatar 2022 a alors demandé le retrait du document par la Fédération dirigée par Gianni Infantino, car, selon lui, ce texte n’a pas été relu et encore moins validé par les autorités locales. Selon le comité, il y aurait d’ailleurs plusieurs fausses informations, notamment en ce qui concerne l’habillement et la longueur des tissus adéquats. Une tension palpable entre les organisateurs et l’instance faîtière du football mondial, qui n’a pas tenu à réagir sur le sujet, lorsqu’elle a été contactée par RMC Sport.