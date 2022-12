CdM 2022: la France rejoint le Maroc en demi-finale

La France est venue à bout de l’Angleterre (2-1) ce samedi soir, lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Les Bleus affronteront le Maroc au tour suivant.

Ça a été très difficile, mais la France l’a fait. Opposés à l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce samedi soir, les protégés de Didier Deschamps ont souffert, mais sont quand même parvenus à s’imposer sur le score étriqué de 2-1. Les Bleus disputeront donc les demi-finales de la compétition contre le Maroc.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

La rencontre débutait sur les chapeaux de roue, avec l’ouverture du score rapide de la France. Sur une très belle frappe lointaine, Auréline Tchouameni permettait aux siens de prendre l’avantage dans ce choc (1-0, 18e). Sonnés après avoir concédé ce but, les Anglais se réveillaient, mais Harry Kane (22e et 29e) butait sur Hugo Lloris. La pause survenait avec cette petite différence.

Au retour des vestiaires, les Three Lions montraient un meilleur visage et parvenaient à surprendre les français. Sur un penalty obtenu par Bukayo Saka, Harry Kane égalisait pour les siens (1-1, 54). Grâce à cette réalisation, le buteur de Tottenham devient le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise (53), à égalité avec Wayne Rooney. Avec le compteur remis à zéro, les hommes de Gareth Southgate tentaient de passer devant sans succès.

Et, à force de dominer sans concrétiser, les Anglais se faisaient à nouveau doubler grâce à un but de l’inévitable Olivier Giroud (2-1, 78e). En fin de rencontre, Harry Kane avait l’occasion d’amener les deux équipes en prolongation, mais il loupait le deuxième penalty de la partie, obtenu par l’Angleterre. Score final: 2-1 pour la France. Les Bleus ne sont plus qu’à deux matchs de conserver leur titre de Champion du monde.