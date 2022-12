CdM 2022: la FIFA sort du silence sur le but polémique du Japon contre l’Espagne

Dans un message posté sur Twitter, ce vendredi après-midi, la FIFA a donné son avis sur le but polémique du Japon lors de la victoire contre l’Espagne (2-1), qui a d’ailleurs offert aux Nippons la première place du groupe E.

Ce jeudi, après un match renversant, le Japon s’est offert l’Espagne (2-1) pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 et par la même occasion, la première place du groupe E devant la Roja. Mais depuis la fin de cette rencontre, un fait de jeu continue à faire parler. Le deuxième but inscrit par la formation nippone fait jaser.

En effet, sur la passe de Kaoru Mitoma qui a conduit au but, les avis sont partagés sur le fait de savoir si le ballon était sorti ou non. L’arbitre de son côté a décidé que non et a accordé le but après de longues minutes de réflexion et de visionnage des images fournies par la VAR. Évidemment l’Allemagne, éliminée du tournoi, et l’Espagne, crient ainsi fortement au scandale après ce but accordé.

Silencieux depuis le début de la polémique, la FIFA a décidé de sortir du silence via un message posté sur Twitter. « Les officiels du match vidéo ont utilisé les images de la caméra de la ligne de but pour vérifier si le ballon était encore partiellement sur la ligne ou non, explique l’instance sur Twitter. D’autres caméras peuvent offrir des images trompeuses, mais vues les preuves disponibles, la balle n’a pas complètement franchi la ligne.» La FIFA, se range donc, sans surprise, du côté de l’arbitrage de la rencontre. Pas sûr, cependant, que cela calme la polémique.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022