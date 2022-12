CdM 2022: la Croatie vient à bout du Maroc et finit troisième

La Croatie a battu le Maroc (2-1) ce samedi, lors de la petite finale de la Coupe du monde 2022. Les coéquipiers de Luka Modric terminent donc sur la troisième marche du podium de ce Mondial qatari.

Vice-championne du monde en 2018, la Croatie termine l’édition 2022 du Mondial à la troisième place. Opposés au Maroc ce samedi après-midi, lors de la petite finale de la compétition, les Vatreni se sont offert une victoire étriquée sur le score de 2-1. Dans une rencontre qui a débuté sur les chapeaux de roues, les Croates ouvraient très rapidement le score.

Sur un coup franc de Majer, Perisic déviait de la tête pour Gvardiolqui mettait les siens devant dans cette partie d’une superbe tête plongeante (1-0, 7e). Un avantage toutefois de courte durée, puisque les hommes de Walid Regragui égalisaient dans la foulée. Opportuniste à la suite d’un coup de pied arrêté de Ziyech, Dari profitait d’une déviation malheureuse de Majer pour égaliser d’une tête piquée à bout portant (1-1, 9e). Après ce début de match fou, les Croates mettaient le pied sur le ballon et parvenaient à reprendre l’avantage avant la pause.

Au terme d’une belle séquence collective, Mislav Orsic était servi et enchaînait d’une frappe enroulée trompant le dernier rempart des Lions de l’Atlas (2-1, 42e). Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre retombait totalement et les hommes de Zlatko Dalic se contentaient de gérer tranquillement leur avance. Le score ne bougeait plus avant la fin du match, et la Croatie termine donc sur le podium de cette Coupe du monde 2022. Impressionnant tout au long de la compétition, le Maroc se contente de la quatrième place.

Pour rappel, la finale de la Coupe du monde 2022 opposera la France à l’Argentine, ce dimanche à 16h (20h, GMT+1). Une rencontre pour la consécration ultime de Lionel Messi ou pour le doublé des Bleus.