CdM 2022: Kylian Mbappé termine meilleur buteur devant Messi

Auteur d’un triplé contre l’Argentine ce dimanche en finale, Kylian Mbappé a fini meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 avec 8 buts.

La Coupe du monde 2022 a livré son verdict ce dimanche soir. L’Argentine a remporté le trophée le plus convoité du football, après avoir écarté la France, aux tirs au but (4-2, 3-3), en finale. Une rencontre dans laquelle Kylian Mbappé aura livré une prestation dantesque, malgré la perte du titre. En effet, l’attaquant du PSG a inscrit un triplé pour permettre aux Bleus d’accéder à la séance des tirs au but. Trois buts qui ont permis au natif de Bondy de finir meilleur buteur de la compétition.

Élimination directe - Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 | Finale | - 16h00 Argentine v v v n v 3 : 3 Voir score Pénalties 4-2 France v d v v v L. Messi 23' Á. Di María 36' L. Messi 109' Kylian Mbappé Lottin 80' Kylian Mbappé Lottin 81' Kylian Mbappé Lottin 118'

Kylian Mbappé finit le tournoi avec 8 buts, dont 3 penalties. Le natif de Bondy a désormais inscrit 12 buts en deux Coupes du Monde (4 en 2018, 8 en 2022) à seulement 23 ans, tout simplement phénoménal. Il devance son coéquipier du PSG Lionel Messi qui a inscrit 7 buts (4 penalties). Olivier Giroud et Julian Alvarez complète le podium.