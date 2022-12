CdM 2022: Kylian Mbappé évoque le sacre de Messi et le chambrage des Argentins

En zone mixte après la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1) ce mercredi soir, Kylian Mbappé a abordé le sacre de Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2022, tout en répondant aux Argentins qui ne cessent de le chambrer.

Après une Coupe du monde 2022 épuisante, perdue en finale avec la France contre l’Argentine, Kylian Mbappé a effectué son retour à la compétition avec le PSG ce mercredi soir, pour le compte de la 16è journée de Ligue 1. Et le natif de Bondy n’a rien perdu de ses habitudes puisqu’il a permis au club parisien de s’imposer contre Strasbourg (2-1) grâce à un penalty obtenu et transformé dans les derniers instants du match.

Après ce duel, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux questions sur la victoire de l’Argentine et de Lionel Messi lors de ce Mondial 2022 et sur les nombreux chambrages des Argentins notamment du gardien Emiliano Martinez.

«J’ai discuté avec lui (Messi) après le match pour le féliciter parce que, voilà c’est la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j’ai échoué. Il faut toujours rester beau joueur. Et les célébrations, ce n’est pas mon problème. Je ne perds pas mon énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c’est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. On va attendre que Leo revienne pour gagner des matchs et marquer des buts», a t-il lâché en zone mixte et rapporté par Foot mercato.

Visiblement, même si Kylian Mbappé a du mal à passer à autre chose après cet échec au Qatar, il n’en veut pas non plus à Messi, ce qui est de bonne augure pour leur collaboration pour le reste de la saison. Plusieurs médias français s’inquiétaient d’une possible tension entre les deux hommes, ce qui ne sera de toute évidence pas le cas.