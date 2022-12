CdM 2022 – France: un cadre très incertain contre le Maroc

Victime d’un coup de froid, le milieu de terrain français Adrien Rabiot est très incertain contre le Maroc ce mercredi soir (20h, GMT+1), en demi-finale de la Coupe du monde 2022.

La France n’est plus qu’à deux matchs de conserver son titre Mondial. Et avant de penser à la finale, les Bleus doivent encore se débarrasser du Maroc ce mercredi soir, à l’occasion de la dernière affiche des demi-finales de la compétition. Et pour ce choc, qui débute dans quelques heures, Didier Deschamps pourrait se passer de l’un de ses cadres depuis le début du tournoi.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

En effet, Adrien Rabiot est très incertain pour disputer cette rencontre cruciale. Le joueur de la Juventus et son coéquipier Dayot Upamecano avaient attrapé froid ces derniers jours et avaient même manqué l’entraînement de mardi. Et alors que l’optimisme régnait ce matin du côté du staff sur l’état des deux joueurs, TF1 nous révèle que Rabiot ne se sent pas mieux du tout et le staff de Didier Deschamps est même pessimiste avant ce match contre les Lions de l’Atlas.

Étincelant depuis le début de cette Coupe du monde 2022, Adrien Rabiot laisserait un grand vide au cœur du jeu français en cas d’absence. Youssouf Fofana est pressenti pour le remplacer si son forfait se confirmait.