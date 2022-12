Qatar 2022: les compositions officielles de France- Pologne

Troisième affiche des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche après-midi (16h, GMT+1), avec le duel entre la France et la Pologne. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après les qualifications des Pays-Bas et de l’Argentine pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 hier, la France et la Pologne s’affrontent ce dimanche après-midi pour une place au tour suivant de la compétition

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde France - - Pologne Fifa Coupe du Monde Angleterre - - Senegal Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA Fifa Coupe du Monde Cameroun 1 0 Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie 2 3 Suisse

Premier du groupe D, les Bleus, champions du monde en titre, sont évidemment favoris pour cette rencontre. Et pour tenter de poursuivre l’aventure, Didier Deschamps lance d’entrée ses meilleurs éléments dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Le jeune madrilène, Aurélien Tchouaméni est titulaire au milieu de terrain. Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

En face, la Pologne a décroché son billet pour les huitièmes de finale in extremis, lors de la dernière journée du groupe C, grâce à une meilleure différence de but que le Mexique. Mais il faudra relever le niveau pour espérer surprendre la France. Pour y arriver les Aigles Blancs s’articulent en 4-3-3. La superstar de l’équipe, Robert Lewandowski, est évidemment titulaire en attaque

Les compos officielles

France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud

Pologne : Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Szymanski, Krychowiak, Zielinski – Kaminski, Lewandowski, Frankowski