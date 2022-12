CdM 2022: France – Maroc, Paul Pogba envoie un message aux Bleus

Pendant un appel visio avec Kingsley Coman et relayé par la FFF ce mardi, Paul Pogba a tenu à envoyer un message de soutien à la France, qui affronte le Maroc ce mercredi (20h, GMT+1), en demi-finale de la Coupe du monde 2022.

Championne du monde en titre, la France continue d’entretenir son rêve de conserver sa couronne. Ce mercredi, les Bleus affrontent le Maroc dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022, pour tenter de s’offrir une deuxième finale consécutive dans la plus prestigieuse des compétitions de football. Un match qui s’annonce difficile pour les Français face à une équipe marocaine tombeuse de l’Espagne (huitième) et du Portugal (quart).

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Forfait pour la compétition à cause d’une blessure avec la Juventus, Paul Pogba suit tout de même les performances de sa sélection de loin. Et avant ce match important contre les Lions de l’Atlas, l’ancien milieu de Manchester United a adressé un court message de soutien aux Bleus, au cours d’un appel en visio avec Kingsley Coman, comme on peut le voir dans une courte vidéo diffusée par l’équipe de France sur Twitter.

« On est ensemble. Je suis avec vous. Je vous donne toute ma force. Toute ma force à ce groupe-là. Ça c’est mon groupe, ça c’est mes gars ! » a ainsi lâché le joueur Turinois. Un message qui a certainement fait plaisir aux joueurs français, qui avaient déjà eu le soutien de Karim Benzema, également forfait pour la compétition. « Allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque… derrière vous… Vamonos #allez les bleus », a écrit l’attaquant du Real Madrid sur ses réseaux sociaux.

📱 Le message de @paulpogba au groupe pendant un appel avec Kingsley Coman 🫶#FiersdetreBleus pic.twitter.com/br5uFE6TOO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 13, 2022