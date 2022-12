CdM 2022 – France: les mots de Didier Deschamps après la qualification pour la Finale

La France s’est qualifié pour la Finale de Coupe du monde 2022 ce mercredi soir, après avoir battu le Maroc (2-0). A l’issue de la rencontre, Didier Deschamps n’a pas caché son émotion.

La France va donc disputer une deuxième finale consécutive de Coupe du monde. Opposé au Maroc ce mercredi soir, lors de la deuxième affiche du dernier carré du Mondial 2022, les Bleus se sont imposés sur le score de 2-0. Des réalisations de Theo Hernandez (4è) et Randal Kolo Muni (80è) ont permis aux français de maintenir leur rêve de conserver leur titre de champions du monde.

Qatar 2022 Carré final

Évidemment, après la rencontre, la joie était dans le camp des Bleus. Le sélectionneur Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas pu cacher toute son émotion suite à cette qualification. « C’est de l’émotion, de la fierté, évidemment c’était une marche encore importante aujourd’hui, il y en aura une dernière. Ça fait un mois qu’on est ensemble avec le joueurs, c’est jamais simple mais ça a été du bonheur jusqu’à maintenant. Que mes joueurs soient récompensés, l’ensemble du groupe…», s’est exprimé DD, les larmes aux yeux, dans des propos rapportés par Foot mercato.

La France aura quelques jours pour préparer cette finale contre l’Argentine qui s’annonce explosive. D’un côté, on aura Lionel Messi, qui tentera, lors de ce qui sera son dernier match dans un Mondial, d’aller chercher le seul trophée qui lui manque encore. Et de l’autre côté, on aura les Bleus avec leur contingent de stars emmenés par Kylian Mbappé, qui donneront tout pour conserver leur titre. Rendez dimanche prochain à partir de 16h (GMT+1) pour connaître l’issue de ce choc.