CDM 2022, France: Didier Deschamps réagit à la défaite face à l’Argentine en finale

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, s’est exprimé sur la défaite face à l’Argentine, en finale du Mondial 2022. Et le technicien français a regretté l’issue de la rencontre.

C’est un Didier Deschamps plein de regrets qui s’est présenté à la presse après la défaite de la France face à l’Argentine ce dimanche. Opposés en effet à l’Albicéleste dans un match comptant pour la finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus se sont inclinés lors de la séance des tirs au but.

Menés 2-0 lors du temps réglementaire puis 3-2 en prolongation, les Français avaient pourtant réussi à revenir au score à chaque fois. Malheureusement (et heureusement pour les Argentins), la fatidique épreuve des nerfs a finalement eu raison des champions 2018 qui n’ont réussi que 2 tirs contre 4 pour l’équipe adverse.

Une déception pour l’entraîneur des Bleus, qui aurait aimé un autre scénario pour cette fin de rencontre. « C’est ce qui donne encore plus de regrets. À 2-0, si on en prend un troisième il n’y a rien à dire. On a pas fait ce qu’il fallait pendant pratiquement une heure et après avec beaucoup de courage et de qualité aussi et d’énergie on les a poussés dans les derniers retranchements. Après ça se joue à quoi, une dernière occasion à la 120e minute. Et puis une séance de tirs au but qui reste toujours forcément difficile à vivre quand on n’est pas du bon côté. On a pas tout bien fait, mais à l’image de ce qu’on a pu faire durant cette Coupe du monde, il y a eu de la qualité, beaucoup de cœur et d’énergie pour revenir dans ce match. Quand on revient de nulle part et qu’on a quelque chose et qui nous échappe, c’est encore plus difficile à digérer. Mais c’est comme ça il faut l’accepter« , a confié Deschamps, rapporté par les médias français.

Cet échec laissera forcément des traces dans le camp des Bleus, avec un Kylian Mbappé en larmes en coup de sifflet final, mais DD espère que sa troupe finira pas digérer cette désillusion. « La déception est tellement énorme. On a eu un avant et un pendant pas des plus faciles, mais ça n’a jamais été des excuses. C’était vraiment un pur bonheur avec le staff et moi de partager ce moment-là à travers les matchs parce qu’il y a les qualités sportives sur le terrain mais c’est aussi une aventure humaine, il ne faut pas l’oublier. Dans le très très haut niveau, de ce côté là il n’y a que du positif. Quand il n’y a pas la victoire au bout ça fait mal. C’est le haut niveau. Il faut l’accepter. Il faudra du temps pour digérer« , a-t-il ajouté.

Alors que la plupart des sélectionneurs qui ont participé à cette 22è édition de la Coupe du monde, ont déjà été remercié ou ont démissionné, l’avenir du coach français a également été abordé au cours de cet échange avec les journalistes. « Mon avenir ? Si ça s’était bien passé, je ne vous aurais pas donné la réponse non plus. L’important c’est l’équipe de France. Elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d’année comme c’était prévu et ensuite on verra bien. Mais ce soir je n’ai pas envie de parler de ça », a déclaré le technicien français.