CdM 2022-France: « certains étaient rageux, jaloux », Evra se prononce sur le cas Benzema

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram ce lundi, Patrice Evra a fustigé l’attitude des joueurs français sur le cas Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022.

Des semaines après la fin de la Coupe du monde 2022, le forfait de Karim Benzema continue à faire parler en France. Et cette fois-ci, c’est autour de Patrice Evra de se prononcer sur la gestion du Ballon d’Or 2022, déclaré forfait, a quelques jours du début des Bleus dans la compétition, alors qu’il aurait pu être conservé pour la suite du tournoi. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, l’ancien joueur de Manchester United s’est lâché dans une vidéo postée sur Instagram.

« Sur le côté humain, il y a un petit couac. Sur le côté humain, j’ai été déçu. De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim (Benzema) dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de ne pas l’avoir soutenu, c’est ce qui me fait mal. On va à la guerre pour un joueur« , clame-t-il et retranscris par RMC Sports. Il a poursuivi en défendant que KB9 aurait pu être conversé, comme ça a été le cas pour Di Maria avec l’Argentine.

« Di Maria est blessé toute la Coupe du monde (il se blesse en réalité durant un match de la phase de poules, ndlr). A l’arrivée, il joue la finale et il marque contre nous. (…) Le sélectionneur fait des choix, nous, on a dit à Karim de faire ses affaires”, lance-t-il avant de tacler les joueurs: “Mais vous les joueurs, je pense que Didier met toujours l’équipe avant un joueur. Oui c’est médical, mais il se dit aussi que vous les joueurs, certains étaient rageux, jaloux. Il faisait de l’ombre« .

Il a ensuite accusé certains joueurs de l’équipe de France, sans les nommer, de n’avoir rien fait pour tenter de retenir « KB9 » dans le groupe: « Vous faites la même erreur que les champions du monde 98 qui pensaient que l’équipe de France leur appartenait. L’équipe de France appartient à tout le monde. Vous voulez décider de qui vient, qui doit venir, non, vous allez faire la même erreur, vous n’avez pas besoin de ça. On a le Ballon d’Or dans notre équipe, les gars. Si j’étais encore là, on aurait même attendu Karim avant de manger. Je n’ai vu personne se battre. » Le message est clairement passé.