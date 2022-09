CDM 2022: femmes, alcool…le Qatar dévoile des règles strictes pour les supporters

Le comité d’organisation de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) a dévoilé jeudi les règles établies par le Qatar durant la compétition pour les personnes accréditées et les supporters.

Dans quelques semaines, le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 sera donné au Qatar, avec une première rencontre entre le pays hôte et l’Equateur dans le nord de la capitale Doha. Et dans le but de permettre aux supporters et aux personnes accréditées de profiter au mieux de la compétition, le comité d’organisation a dévoilé ce jeudi un document dénommé «Qatar – Do’s and Don’ts 2022» (à faire et à ne pas faire en français), dans lequel est détaillé l’ensemble des règles à suivre par les étrangers qui fouleront le sol qatari.

Après une rapide présentation des coutumes et de l’esprit de tolérance qui règne au Qatar, le document rentre dans le détail. Ainsi, on apprend qu’au Qatar, lorsqu’un étranger rentre dans un foyer, il doit saluer en premier la personne la plus âgée et celles qui ont un « statut supérieur. » Si vous touchez un enfant sur la tête, c’est un signe de respect pour lui et cela signifie que Dieu le bénisse.

Concernant l’approche vers les femmes : « Ne vous approchez pas des hôtes féminins avec vos mains, évitez les étreintes. Vous pouvez saluer les femmes verbalement en gardant une certaine distance. » Le fait de se serrer la main, surtout avec une personne de sexe opposé, n’est pas bien vu au Qatar, surtout « sur le plan religieux. » C’est très clair. Après quelques explications sur les coutumes liées à l’alimentation en tant qu’invité, rappelant notamment qu’on se sert toujours de sa main droite pour boire le thé arabe ou manger et que la main gauche est utilisée pour l’hygiène personnelle, les règles de vie en public ont été abordées.

Vie en public et habillement

Premièrement, c’est jugé « impoli et inapproprié » de fixer un Qatari. Ensuite, lorsque vous sortez d’un ascenseur, d’une porte, d’un escalier, escalator ou porte tournante, la personne sur le côté droit doit sortir en premier, ce côté étant considéré comme noble par les qataris. Il est également interdit de croiser ses jambes en public, c’est considéré comme une insulte au Qatar. Les démonstrations d’affection en public sont autorisées tant qu’elles restent modérées. Flirter est en revanche est « considéré comme désagréable. »

Le document rappelle aussi qu’ « Une grande partie du code pénal (au Qatar) est basé sur la charia, il est utile d’en avoir conscience” et met en avant la religion musulmane. Il est donc demandé aux visiteurs de ne pas jouer de la musique forte pendant les appels à la prière qui surviennent cinq fois par jour. D’un autre côté, le port du voile pour les femmes en public n’est pas exigé mais recommandé pour « s’intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables. »

D’autres précisions ont également été apportées par le document concernant l’habillement. Il est donc demandé aux visiteurs de s’habiller modestement, de porter des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. Les femmes doivent porter des pantalons longs ou jupes et des chemises longues couvrant la poitrine et la nuque. Les chemises sans manche, robes ou jupes courtes, bas courts, hauts courts sont strictement interdits. Les vêtements ne doivent pas non plus être transparents, ni « trop serrés. »

Quid des drogues et alcool ?

Le document indique aussi qu’il est interdit d’apporter de l’alcool, de la drogue, des produits à base de porc mais aussi tout élément lié à la pornographie. Il est interdit d’être ivre dans l’espace public. Pour rappel, la consommation d’alcool par les supporters sera autorisée durant la compétition, mais sous un contrôle strict.

Il est aussi stipulé que tout prosélytisme est interdit par la loi. « La politique et la religion sont des sujets qui peuvent être apportés mais avec prudence et sensibilité. » En outre, Il est interdit de photographier tout bâtiment officiel, installations industrielles ou militaires. Vous l’aurez compris, il faudra se plier à une réglementation stricte et peut être même contraignante si vous pensez vous rendre au Qatar en novembre, pour supporter l’une ou l’autre des équipes qualifiées.