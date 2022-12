CdM 2022 – Croatie: l’annonce de Luka Modric sur son avenir international

Après la victoire de la Croatie contre le Maroc (2-0) ce samedi, lors de la petite finale de la Coupe du monde 2022, Luka Modric a assuré qu’il continuerait à jouer pour la sélection croate au moins jusqu’à la phase finale de la Ligue des nations.

Après un parcours laborieux, la Croatie termine sur la dernière marche du podium de la Coupe du monde 2022. Opposés au Maroc ce samedi, lors de la petite finale de la compétition, les Vatreni ont pu compter sur deux buts Gvardiol (7è) et Orsic (42è) pour remporter une victoire précieuse (2-1). Une rencontre qui est supposée être la dernière du capitaine Luka Modric avec sa sélection, lui qui est annoncé tout proche de la retraite internationale. Interrogé sur le sujet à la fin du match contre les Lions de l’Atlas, le virtuose du Real Madrid a tenu à éteindre les rumeurs.

«Je vais continuer jusqu’à la phase finale de la Ligue des Nations (14 au 18 juin 2023) et ensuite on verra. C’est peut-être ma dernière Coupe du monde, mais maintenant je ne peux rien dire. Je suis très content de ma carrière avec la Croatie, mon rêve était de gagner la Coupe, mais je suis très content des deux médailles. Nous voulions être en finale mais je ne peux pas. Gagner la Coupe était mon rêve, mais nous rentrons vainqueurs et c’est important», a déclaré le capitaine des Vatreni dans des propos rapportés par Foot mercato.

Il met ensuite en avant les prouesses de la Croatie lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde. «Avec la dernière Coupe du monde et celle-ci, nous avons mis la Croatie sur la carte des grandes équipes et nous sommes très heureux. Il a été possible de voir sur le terrain comment nous avons célébré la victoire. Pour la Croatie, gagner deux médailles signifie beaucoup, c’est quelque chose de très grand et de très important. On ne peut pas dire que la Croatie fait quelque chose tous les 20 ans. C’est une grande équipe et elle a un grand avenir», a conclu Luka Modric.