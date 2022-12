CdM 2022 – Croatie: Ivan Perisic ne craint pas Lionel Messi et l’Argentine

En conférence de presse ce lundi, l’attaquant Croate Ivan Perisic s’est exprimé sur le choc contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Et le joueur de Tottenham ne craint pas Lionel Messi et ses coéquipiers.

La Coupe du monde 2022 tire irrémédiablement vers sa fin. Après plusieurs semaines de compétition, place au dernier carré qui débute ce mardi par un choc entre la Croatie et l’Argentine (20h, GMT+1). Une confrontation qui s’annonce indécise, même si l’Albiceleste part favori sur le papier avec son contingent de stars emmené par Lionel Messi. Pourtant, pas de quoi impressionné Ivan Perisic qui n’appréhende nullement cette rencontre.

«Nous avons vu au dernier tour que le Portugal et Cristiano Ronaldo avaient perdu. Il a participé à cinq Coupes du monde et il n’a pas réussi à en gagner une, et Messi essaie de faire la même chose pour l’Argentine» a d’abord confié le Croate en conférence de presse dans des propos relayés par Foot Mercato. L’attaquant de Tottenham a poursuivi en reconnaissant qu’il s’agira d’un match crucial pour Lionel Messi, tout en rappelant que les siens étaient également prêts à faire ce qu’il faut pour accéder à une deuxième finale consécutive de Coupe du monde.

«Il fera donc certainement tout ce qu’il peut pour amener son équipe en finale et remporter le trophée. Mais d’un autre côté, nous ferons aussi tout ce que nous pourrons pour gagner. Ce sera un très bon match, très solide, et nous ferons de notre mieux pour gagner» a notamment conclu le joueur de 33 ans. Rendez-vous dans quelques heures pour connaître l’issue de cette première affiche des demi-finales.