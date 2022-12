CdM 2022: Croatie 2 – 1 Maroc, les réactions des deux sélectionneurs

La Croatie a battu le Maroc (2-0) ce samedi, lors de la petite finale de la Coupe du monde 2022. A la fin du match, les deux sélectionneurs avaient évidemment des discours différents.

Après un parcours laborieux, la Croatie termine sur la dernière marche du podium de la Coupe du monde 2022. Opposés au Maroc ce samedi, lors de la petite finale de la compétition, les Vatreni ont pu compter sur deux buts Gvardiol (7è) et Orsic (42è) pour remporter une victoire précieuse (2-1). A la fin de la rencontre, le sélectionneur Croate Zlatko Dalic s’est montré très heureux de remporter cette médaille de bronze.

« C’est une médaille de bronze mais pour nous elle ressemble à une médaille d’or. C’était un match difficile. Je veux dédier cette victoire à l’homme qui est à l’origine de tout cela, à Ciro (Miroslav, NDLR) Blazevic. Boss, c’est pour vous! Même si je gagnais cinq médailles, vous resteriez toujours l’entraîneur des entraîneurs« , a-t-il déclaré pour la chaîne de télévision croate HRT et relayé par RMC Sports.

De son côté, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui s’est montré très fair-play malgré la défaite des Lions de l’Atlas. « On aurait voulu faire plaisir à notre public jusqu’au bout mais les garçons ont tout donné. On va beaucoup apprendre de cette Coupe du monde, on va revenir plus forts. Félicitations à la Croatie, qui mérite sa troisième place« , a déclaré le technicien marocain au micro de beIN Sports. La Coupe du monde 2022 prend fin ce dimanche, avec la grande finale entre la France et l’Argentine.