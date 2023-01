CdM 2022-Brésil: « c’est pire que de perdre un membre de sa famille », Richarlison

Dans un entretien accordé à ESPN dimanche dernier, Richarlison a évoqué sa difficulté à accepter l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Annoncé favori pour cette 22è édition de la Coupe du monde 2022, le Brésil aura encore une fois déçu. Malgré un effectif complet et effrayant, les Auriverde se sont fait éjecter en quart de finale du Mondial 2022 par la Croatie aux tirs au but. Une désillusion toujours amère pour les joueurs de la Seleçao, notamment pour le buteur de Tottenham Richarlison.

Après la défaite des Spurs contre Arsenal (0-2) en Premier League, dimanche dernier, l’ancien attaquant d’Everton est revenu sur cette douloureuse élimination et a fait une comparaison très étonnante. «Je pense que c’est pire que de perdre un membre de sa famille. C’était difficile de récupérer. Encore aujourd’hui, quand je regarde des vidéos sur mes réseaux sociaux, ça me rend triste», a-t-il lâché pour ESPN et relayé par terra.com. On imagine que la douleur doit être encore plus grande, quand on sait que c’est le rival éternel, l’Argentine, qui a remporté le tournoi.

Pour rappel, Richarlison n’a pas quitté le Qatar les mains vides. Le buteur de Tottenham a vu son ciseau magique inscrit contre la Serbie lors de la première journée du Mondial, être élu plus beau but de la compétition. Une maigre consolation qui n’aura visiblement pas du tout aidé le joueur à surmonter ce mauvais parcours du Brésil en terre qatarie.