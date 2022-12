CdM 2022 – Belgique: Didier Drogba vole au secours de Romelu Lukaku

Au micro de la RTBF, la légende du football Didier Drogba a pris la défense de Romelu Lukaku, jugé coupable de l’élimination de la Belgique à la Coupe du monde 2022 à cause de ses ratés contre la Croatie.

Dans l’obligation de remporter la rencontre de la troisième journée du groupe F contre la Croatie ce jeudi, les Belges n’ont pu mieux faire qu’un nul (0-0), se faisant éliminer du coup de la compétition dès la phase de poule. Un mauvais résultat qui a causé l’élimination des Diables rouges de la Coupe du monde 2022 dès la phase de poules. Les Belges auraient pourtant pu remporter ce duel contre les Croates, mais Romelu Lukaku a tout raté au cours de la partie.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Cameroun - - Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie - - Suisse Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - USA Fifa Coupe du Monde Argentine - - Australie Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 1 Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana 0 2 Uruguay Fifa Coupe du Monde Costa Rica 2 4 Allemagne Fifa Coupe du Monde Japon 2 1 Espagne

Entré en jeu pour essayer de marquer le seul but qu’il fallait à son équipe pour se qualifier pour le tour suivant, l’attaquant de Chelsea prêté à l’Inter Milan a raté un grand nombre d’occasions, certaines qui paraissaient presque immanquables. Après le match, certains supporters n’ont pas hésité à désigner l’attaquant comme responsable de l’élimination des Diables Rouges. Dans la tourmente, ce dernier peut toutefois compter sur le soutien de la légende du football, Didier Drogba.

« C’est vrai qu’il a raté quelques occasions en fin de match, mais je vois ça différemment. C’est le seul à s’être créé autant d’opportunités en trois rencontres. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui n’a pas joué depuis deux ou trois mois (il avait joué 41 minutes depuis le 26 août avant ce match, ndlr) et qui est en difficulté depuis un peu plus d’un an. Avec le nombre d’occasions qu’il s’est procurées après son entrée en jeu, cela prouve surtout que la Belgique avec un Lukaku, ce n’est pas la même équipe. », a rappelé Didier Drogba au micro de la RTBF. Désormais, le géant belge doit essayer de relever la tête avec l’Inter Milan à la reprise des championnats.