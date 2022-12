CdM 2022: avec Messi et Modric, les compos officielles de Argentine – Croatie

Découvrez les compos officielles de la première affiche des demi-finales de la Coupe du monde 2022, qui oppose l’Argentine et la Croatie ce mardi (20h, GMT+1).

Après plusieurs semaines de compétition, place au dernier carré de la Coupe du monde 2022 qui débute ce mardi, par un choc entre la Croatie et l’Argentine (20h, GMT+1). Une confrontation qui s’annonce indécise, même si l’Albiceleste part favori sur le papier avec son contingent de stars emmené par Lionel Messi.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Après une défaite contre l’Arabie Saoudite (2-1) lors de la première journée de la compétition, les hommes de Lionel Scaloni se sont bien repris en se qualifiant pour les phases à élimination directe. En huitièmes de finale, ils ont éliminé l’Australie (2-1), avant d’écarter les Pays-Bas, aux tirs au but, en quarts de finale. Pour ce duel contre les Vatreni, l’Albiceleste s’établit en 4-3-1-2 avec Emiliano Martinez dans les cages. Sans surprise, le capitaine Lionel Messi est aligné en attaque. Il est associé avec le jeune Julian Alvarez pour tenter de faire sauter le verrou croate.

En face, la Croatie a eu un parcours un peu plus compliqué. Deuxième de son groupe derrière le Maroc, le vice-champion du monde a dû passer, par deux fois, par le tirs aux buts pour se hisser dans le dernier carré. D’abord contre le Japon (huitième), avant de piéger le Brésil en quart. Pour ce choc contre les argentins, Zlatko Dalić a aligné son équipe en 4-3-3 avec Dominik Livakovic comme dernier rempart. Luka Modric et Mateo Kovacic sont alignés au cœur du jeu. Enfin, Mario Pasalic et Ivan Perisic prennent les couloirs tandis qu’Andrej Kramaric est seul en pointe.

Les compos officielles

Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernandez – MacAllister – Messi, Alvarez

Croatie : Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic – Modric, Brozovic, Kovacic – Pasalic, Kramaric, Perisic